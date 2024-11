Tg24.sky.it - Giulia Cecchettin, un anno fa il femminicidio che ha scosso il Paese

È passato undall’omicidio di, la studentessa di ingegneria biomedica di Vigonovo, in Veneto, uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta con 75 coltellate nella notte tra l'11 e il 12 novembre 2023. "Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso", ha dichiarato il ragazzo nel corso del processo