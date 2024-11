Ilrestodelcarlino.it - Ghali in concerto, il forte abbraccio di Bologna al rapper: “Senza di voi non sarei qui”

, 11 novembre 2024 – "Tutto questo è merito vostro, se non fosse per voi nonqui. Credete in voi stessi, perché se non lo fate voi, nessuno lo farà per voi”. Il messaggio finale di, ieri sera inall’Unipol Arena di, era pieno di gratitudine e fiducia. Fiducia nel prossimo: “Siete stati un dono in questo periodo buio della mia vita”. Gratitudine per l’accoglienza: un vero e proprio, carico di entusiasmo e di un calore umano travolgente da parte di fan di tutte le età, che si sono riuniti per accogliere nuovamente ilmilanese di origini tunisine, di ritorno all’Arena dopo ildi sei anni fa. È stata una serata di fuoco. Letteralmente di fuoco grazie a una scenografia pazzesca dove c’erano anche colonne di fuoco che si accendevano al ritmo delle sue canzoni, che alternano vari stili: dal rap al melodico, con tratti disco e un uso abbondante di autotune.