Liberoquotidiano.it - E. Romagna: Meloni, 'su ristori no a beghe partito, chi cerca vantaggio politico non ci avrà'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Per evidenti ragioni non tirerò fuori una calcolatrice, non serve per dimostrare come, nella storia d'Italia, nessun governo abbia mai messo sulla sanità tante risorse come questo governo. È un fatto perché la matematica non è un'opinione". Così la premier Giorgia, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l'EmiliaElena Ugolini. "Nel 2025 sul Fondo sanitario ci saranno 136,5 mld di euro, ed è la cifra più alta di sempre. È una cifra di 10,5 miliardi più alta di quando ci siamo insediati. Significa anche un aumento significativo in spesa pro-capite, cioè quanto spende la sanità per ogni cittadino. Nel 2019, ultimo anno prima del Covid, si spendeva per ogni cittadino 1.