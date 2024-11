Cerimonia Sinner numero 1 oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per ladi consegna del trofeo di1 del 2024 a Jannik: ecco come seguire l’evento intv e. Alla Inalpi Arena di Torino, location che ospita le Atp Finals, il tennista azzurro sarà omaggiato dall’Atp con il trofeo riservato al giocatore che termina la stagione in vetta al ranking mondiale. Persi tratterà di una prima volta ma anche di un momento molto speciale che potrà condividere con il pubblico italiano.Ladi consegna del trofeo è in programma lunedì 11 novembre al termine del match di doppio tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden, che comincerà alle ore 18.00. Lapotrà essere seguita inin chiaro su Rai 2. Latelevisiva è affidata anche a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi integrali del Master di fine anno e trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201).