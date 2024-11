Zonawrestling.net - AEW: Grandi stravolgimenti per Rampage e Collision nel giorno di Survivor Series

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Programmazione speciale per il weekend del RingraziamentoLa All Elite Wrestling ha annunciato importanti modifiche alla programmazione dei suoi show settimanali in concomitanza con: WarGames della WWE. Il 30 novembre,andranno in onda in sequenza su TNT, creando un blocco televisivo di tre ore.Nuovi orari per gli show AEWinizierà alle 22:00 (ora italiana), seguito immediatamente da. Questo cambio di programmazione è dovuto alla presenza di altri eventi sportivi su TNT: una partita di hockey NHL occuperà la normale fascia oraria divenerdì 29 novembre, mentre il torneo di basket Players Era Festival si svolgerà nella consueta fascia oraria disabato 30 novembre.Registrazione anticipata degli showL’episodio diverrà registrato in anticipo a Chicago, in concomitanza con la puntata del Ringraziamento di Dynamite.