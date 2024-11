Ilgiorno.it - Un centro per l’infanzia in Myanmar. Il sostegno in aiuto di suor Beatrice

Il legame tra Abbiategrasso e la popolazione birmana, esternato nella cittadinanza onoraria ad Aung San Suu Kyi, consegnata simbolicamente al figlio Kim Aris, si rinnova in occasione di questo Natale con la realizzazione di un calendario fotografico il cui ricavato servirà per sostenere la costruzione di unperin. Ilsarà realizzato a Kachin nel Nord Est del Paese, dove opera una religiosa, madre, già superiora dellee della Riparazione ad Abbiategrasso. Il calendario, realizzato con le immagini di Claudio Tirelli e Alberto Marini, ha trovato l’appoggio della sezione abbiatense dell’Avis, che ha finanziato le spese di stampa, e può contare sulla solidarietà e sull’impegno di diverse realtà del territorio. "Non è solo un omaggio fotografico alla bellezza e alla resilienza del popolo birmano – affermano i promotori – ma è soprattutto un simbolo della vicinanza di Abbiategrasso al, un Paese martoriato dalla guerra civile.