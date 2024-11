Secoloditalia.it - Stellantis Pomigliano, “viaggio al termine della notte” tra paure e speranze. Quello che pensa la Fim Cisl

La storia dello stabilimentodid’Arco è sempre stato un incrocio tra paura per il futuro, incertezza del presente e resistenza tratta dal passato. “non si tocca” è il claim che resiste a decenni di lotta, a scontri ma anche accordi tra gli Agnelli e i sindacati. Perché questa fabbrica, fin da quando è nata, nel 1968, per la città era ed è un codice identificativo di un popolo e di una città,d’Arco, “la città operaia”, la “Stalingrado del Sud” poi ribaltata dal longevo sindaco Lello Russo (tuttora in carica), che nel 2010, inventandosi il centrodestra in un contesto di potere logorante in mano agli ex comunisti, portò un vento di libertà per le strade, abbracciando sin da subito un convinto Sì al referendum lanciato da Sergio Marchionne sul piano di rilancio dell’azienda (Giambattista Vico) e sui rapporti sindacali.