Sono stata fatta fuori Uomini e Donne messo alla porta il volto storico lancia accuse

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

settimane di grandi rivoluzioni a. Nelle ore scorse sembra arrivata la parola fine sull’esperienza di uno dei volti storici del programma. Su TikTok è comparso un messaggio che sembra essere chiarissimo: “Tutto quello che di imnte dovevo dire, l’ho detto con il sorriso ed il cuore, sempre. Ed a volte anche stando in silenzio. Grazie a chi mi ha amato e grazie anche a chi mi ha disprezzato”.>> “No vabbè, che meraviglia”. Kate Middleton torna in pubblico per la prima volta dopo la chemio, il gesto dolcissimo di William non passa inosservato: “L’ha fatto di fronte a tutti”Parole che hanno scatenato commenti e domande tra le quali una èpiuttosto diretta: “Perché non sei più a?”. Questa la sua risposta al vetriolo: “Stop. in pausa o punizione?”, puntando il dito contro la produzione che sembra non la voglia più nel cast.