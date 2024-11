Ilgiorno.it - Sempre a fianco dei ragazzi disabili: 50 anni di “La-Fra“

"Comincia oggi la scommessa: dare ai nostri figli un luogo dove ritrovarsi, dove passare il tempo libero dopo la scuola, dove smetterla di nascondersi e far finta di non esistere. Dove noi grandi ci si possa confrontare, per creare una rete e risolvere i piccoli e grandi impacci di queste bambine e bambini un po’ diversi da tutti gli altri". Era il 10 novembre 1974, Anna Patatti, mamma di un ragazzo disabile raccontava così la nascita de “La-Fra“ a Lainate, associazione di volontariato composta da famiglie che condividevano le fatiche, i problemi e anche le gioie di figli diversamente abili. Anna e le altre famiglie si incontravano in un seminterrato, era qui che venivano ospitati bambini e bambine. Oggi, 50dopo, l’associazione è diventata un punto di riferimento per tutto il territorio, un ente accreditato in Regione Lombardia, gestisce un Centro diurnoin via Redipuglia che accoglie persone contà con più di 18