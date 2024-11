Ilrestodelcarlino.it - Puntiroli (Lega): "Telecamere intelligenti per controllare la città"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Oltre all’impiego di uomini e mezzi e il rispetto di leggi e ordinanze, occorre affidarsi alla tecnologia per un controllo capillare del territorio, per garantire la protezione di ogni angolo delle nostre, pattugliamenti? costanti, anche appoggiandosi a società private, e a sistemi di prevenzione avanza". La proposta arriva da Enea, candidato in consiglio regionale per la. Occorre "prendere provvedimen? nei confronti? di atti? di bullismo e di baby gang, responsabilizzando e agendo sui genitori".