Gaeta.it - Papa Francesco all’Angelus: il rischio dell’ipocrisia nell’esercizio del potere

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Durante la tradizionale preghiera dell’Angelus,ha affrontato un tema cruciale per la vita religiosa e sociale, sottolineando l’atteggiamento ipocrita di alcuni leader spirituali, richiamando l’insegnamento di Gesù sulla vera natura del. In questo contesto, il Pontefice ha invitato i fedeli a riflettere sul proprio comportamento, specialmente esercitando responsabilità nei confronti degli altri.Il messaggio di Gesù sulla leadershipIl Santo Padre ha sottolineato come Gesù, attraverso la Sua parola e il Suo esempio, ci mostri il vero significato dell’autorità. Tale autorità non è invocata per dominare, ma per servire: un “sacrificio di sé”, un “servizio umile” ed una “tenerezza” che si manifesta concretamente verso coloro che sono in maggiore difficoltà.