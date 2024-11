Mario Sechi | il triste risultato di usare le parole come una clava

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Trentacinque anni dopo la caduta del Muro di Berlino, siamo stati costretti ad aggiornare la simbologia del Pd con una triade, caviale, spranga e martello. Breve sintesi antropologica: il caviale è quello degli attici pensosi, del partito della Ztl, lontano dalla realtà; la spranga è un vecchio arnese sempre utile per risolvere la diversità di opinioni con l'avversario; il martello un tempo la classe operaia lo usava in fabbrica, ultimamente a sinistra hanno scoperto un elegante uso alternativo, sul cranio dei «fascisti». A Bologna ieri si è visto tutto questo: la segretaria del partito dello storione che tuona contro la destra fascia; i “collettivi antifascisti” che in nome della democrazia vanno all'assalto della polizia; un passante che sotto i portici della Strada Maggiore viene circondato e pestato da quindici “attivisti”.