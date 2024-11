Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 2-1, A1 volley femminile in DIRETTA: la Vero Volley conquista il terzo set per 25-20

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.2025-20 Attacco vincente di Heyrman, lasi riporta avanti nel punteggio.2-1!24-20 Out il servizio di Danesi, giudicato inizialmente in campo.24-19 Errore al servizio per Kunzler, cinque set point per.23-19 MURO DANESI!23-18 Ancora un attacco-punto per Danesi.22-18 Vola via l’accelerazione di Sylla.22-17 Out l’attacco di Obossa.21-17 Attacco vincente di Danesi.20-17 Errore al servizio per Konstantinidou.20-16 Obossa difende la pipe giocata da Daalderop, ma nessuna delle sue compagne è reattiva sulla respinta e la palla cade a terra sul campo di.19-16 Errore al servizio per il numero 4 di.18-16 Mani out di Piva,non vuole mollare.