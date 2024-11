Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “L’ora di greco” di Han Kang

In una Seul tormentata dal ronzio degli insetti e dal caldo rovente, un gruppo di studenti sfida l’afa e si riunisce in una piccola aula di periferia per seguire delle lezioni.Tra di loro c’è un’unica donna, né bella né brutta, né giovane né vecchia. Nonostante faccia di tutto per passare inosservata si fa notare, e tanto.Quello che colpisce, in lei, è che sia vestita di nero dalla testa ai piedi; è chiaro che è in lutto. Forse è per questo che, in classe, passa la maggior parte del tempo a fissare con sguardo vacuo il quaderno dove prende appunti. Ma quel che è peggio è che, dopo tante ore di lezione, non ha mai detto una sola parola.Addirittura, quando il professore prova a farle delle domande lei si limita a fissarlo senza muovere nemmeno un muscolo facciale; lui, dopo un ragionevole lasso di tempo, dà la parola a qualcun altro.