Sport.quotidiano.net - Inter-Napoli 1-1, Calhanoglu risponde a McTominay. Poi sbaglia un rigore

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Milano, 10 novembre 2024 – Travince il gruppone delle inseguitrici, che in massa sperava nel pareggio. E il match del Meazza ha sancito proprio questo verdetto, con un 1-1 maturato tutto nel primo tempo: apreal 23', impatta con una gemmaal 43'. Quest'ultimo in un secondo tempo a forti tinte nerazzurre, tra chance collezionate (tra le quali un palo di Dimarco) e un gran possesso palla, ha sui piedi il pallone buono del sorpasso: pallone piazzato sul dischetto (punito un fallo di Anguissa su Dumfries), ma per il turco, che prende il palo, arriva il primoto in Serie A. Al festival dei rimpianti all'ultimo secondo si unisce Simeone, che aveva rilevato un impalpabile (e fischiatissimo Lukaku): una girata alta di un soffio su imbeccata dell'altro subentrato Ngonge.