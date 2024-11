Lanazione.it - “Il grande vuoto” agli Impavidi. Gli anziani e la memoria che sfugge. Trasformare il dolore in bellezza

Dopo l’enorme successo di ‘Pignasecca e Pignaverde’, primo spettacolo della stagione di prosa del teatroche ha registrato il sold out per tutte e tre le repliche in programma, fervono i preparativi per il secondo appuntamento. Mercoledì e giovedì sera, alle 20.30,attesa per la pluripremiata regista e drammaturga Fabiana Iacozzilli, che andrà in scena con ‘Il’. Dopo il successo de La Classe, già ospitato nella scorsa stagione di Fuori Luogo alla Spezia, Iacozzilli porteràuno spettacolo in cui l’autrice, con la sua scrittura ancorata al teatro di figura, la potenza visionaria delle sue macchine sceniche, torna a perlustrare le zone d’ombra della nostra esistenza, a raccontare le nostre aspirazioni, i nostri sogni e i loro fallimenti, la fragilità, la forza e tutta l’energia che ci rende umani.