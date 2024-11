Ilgiorno.it - Il caso Regina Pacis. I nodi del carcere e dell’ex macello

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Il quartiere/San Donato è la zona dove più si concentrano le aree dismesse. Per l’area ex concessionaria Fiat, abbandonato il progetto delle torri dell’architetto Boeri, si va verso un progetto di realizzazione in orizzontale, con una riduzione delle altezze da 50 a 40 metri per edifici alti 13 piani, che l’amministrazione giustifica come "coerenti con le altezze medie presenti nel quartiere". Invece secondo i cittadini quelle altezze non si sono mai viste: la colata di cemento non diminuisce e ciò favorisce esclusivamente l’operatore privato. Inoltre gli standard (circa 12mila metri quadrati da cedere al Comune, e dunque ai cittadini), verranno realizzati solo per il 50%, preferendo accettare una monetizzazione pari a circa 700mila euro da utilizzare nel restauro del teatrino nel quartiere Cederna.