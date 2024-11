Lanazione.it - Gli errori di Kamala e il trionfo di Trump

Firenze, 10 novembre 2024 – “Non si vince un’elezione dando del razzista o del sessista o dello stupido alla gente comune. Si vince ascoltandola”, hanno scritto Bari Weiss e Oliver Wiseman su «The Free Press»: «E la nostra élite mediatica ha messo la testa sotto la sabbia. Di nuovo. Sembra che pensino che, continuando a dare del bigotto agli americani, un giorno capiranno il messaggio». In effetti dare la colpa all’elettorato è sempre molto facile. E dunque adesso è facile prendersela con quei bifolchi, quei beoti eccetera eccetera che hanno votato Donald. Ma non possiamo piuttosto concentrarci sul fatto che forse, diciamo forse,Harris non era la candidata giusta? Che sul tema sensibile dell’immigrazione non aveva svolto al meglio, a voler essere gentili, il compito che le aveva affidato, nei panni di vicepresidente, Joe Biden? Aver giocato parte della campagna elettorale sul voto delle donne per una donna non è senz’altro stato utile alla causa; peraltro era successo esattamente la stessa cosa con Hillary Clinton nel 2016, quandovinse la prima volta le elezioni.