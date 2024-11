Formiche.net - Dal Muro di Berlino ai Brics, vecchie e nuove conflittualità raccontate dal prof. Niglia

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Il crollo deldiè stato ed è tuttora percepito come il più recente spartiacque della storia europea e internazionale. È partendo da lì che si inizia a discutere della fine dell’età bipolare ed è sempre da lì che si parte per spiegare il processo di integrazione europea dell’ultimo trentennio: la riunificazione rappresenta infatti la precondizione di tutte le evoluzioni dell’Unione europea, da Maastricht agli sviluppi più recenti. Nessuno vuole negare ciò, ma forse è il caso di guardare al trentacinquesimo anniversario non più come all’inizio di un momento teleologico della storia internazionale, bensì come all’avvio di una stagione politica internazionale fortemente ambivalente.L’abbattimento del, simbolo di una divisione che perdurava dal 1961, ebbe un effetto dirompente sull’immaginario collettivo mondiale.