Gaeta.it - Controlli severi della Polizia Locale a Roma: oltre mille verifiche durante la domenica ecologica

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata, laha effettuato un imponente numero diper garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme. Sono state eseguite più di, con risultati significativi in termini di illeciti rilevati e sanzioni elevate. Gli interventi si sono concentrati sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle normative da parte di attività commerciali, mostrando l’impegno dell’amministrazione nel contrastare comportamenti scorretti.Focus sulla sicurezza stradaleNel contesto deisulla sicurezza stradale, gli agenti hanno registrato circa 600 infrazioni, di cui200 per superamento dei limiti di velocità. Laha agito anche in situazioni più gravi: sono stati ritirati i documenti di guida in nove casi, poiché i conducenti sono stati trovati in stato di ebrezza.