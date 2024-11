Romadailynews.it - Al Teatro del Lido i Muta Imago in “Santa Barbara California” il 12 novembre

12h.21di Daria Deflorian, Riccardo Fazi, Claudia Soracecon Riccardo Fazi e Claudia Sorace La ricerca e la sperimentazione, il valore della parola: due tra i nomi più noti e interessanti della scena contemporanea, i, di Riccardo Fazi e Claudia Sorace, e Daria Deflorian si incontrano per la prima volta artisticamente in, in scena aldelil 12alle 21.è uno spettacolo che unisce letture, performance e radiodramma, che parla di vita, ricordo e desiderio: un testo che fa esplodere l’immaginario della più ampia ricerca legata al rapporto tra, memoria e identità. Riccardo Fazi, Claudia Sorace e Daria Deflorian si incontrano per generare un formato di spettacolo inedito che mira a raggiungere una sintesi ideale tra lecture, performance, radiodramma dal vivo e installazione.