Aggressione e danneggiamento alla stazione metro di Napoli | arrestato un giovane

Un episodio di violenza ha sconvolto la tranquillità delladelladi Piazza Dante a. La vicenda ha avuto luogo quando un ragazzo di 26 anni, durante un evidente stato di alterazione, ha aggredito una guardia giurata, dando vita a momenti di caos all'interno della struttura. Questo fatto, che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine, ha portato all'arresto dele a questioni di sicurezza pubblica da affrontare.L'episodio di violenzaL'allerta è scattata grazie a diversi cittadini che hanno segnalato una situazione di emergenza al numero 112. Secondo le testimonianze, il, senza documenti e presumibilmente in stato di ubriachezza, si stava scagliando contro le obliteratrici dei biglietti. Questo comportamento ha attratto l'attenzione di residenti e turisti che, preoccupati per la loro sicurezza e desiderosi di non perdere l'ultima corsa dellapolitana, si sono radunati nei pressi dell'ingresso.