Taveri | Inter-Napoli? Attacchi stellari anche se diversi!

Minoha valutato i reparti diprima della partita di domani a San Siro. Il giornalista dà un leggero vantaggio ai nerazzurri su Sport Mediaset.VALUTAZIONI – Minoanalizza reparto per reparto il match di San Siro: «Ilprende mezzo voto in più in difesa rispetto all’. Ha subito 8 gol di cui 6 in 2 partite con Atalanta e Verona. L’ha subito 13 gol e non ha replicato per ora i numeri dello scorso anno. Ha preso gol da squadre non top oltre alla Juventus: Genoa, Monza, Torino e Udinese. In coppa però i nerazzurri non hanno mai subito. A centrocampo l’merita 8.5 perché ha trovato un buon rimpiazzo di Calhanoglu in Zielinski, torna proprio il turco tra l’altro e Mkhitaryan sarà riposato e carico. Barella è molto pericoloso. Dall’altra parte Lobotka ci sarà, ma bisognerà capire quanti minuti avrà.