Notizie.com - Scontri ad Amsterdam: il giorno dopo le violenze l’Europa riflette sul pericolo dell’antisemitismo

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

ad: ilglitra tifosi, il mondosulin Europa. All’indomani degliadprima ela partita di calcio Ajax-Maccabi, un secondo aereo con i tifosi israeliani è atterrato a Tel Aviv per riportare a casa i tifosi aggrediti dai militanti Pro-palestina. Si fa sempre più spazio l’ipotesi che si sia trattato di un attacco coordinato.ad: illesul(Ansa Foto) – notizie.comPer adesso sono finite in manette 67 persone, ma le indagini coordinate dalla Procura non sono terminate e gli investigatori non escludono di procedere con altri arresti. Al vaglio ci sono i video delle. Tra questi ce ne sarebbe anche uno che mostra una folla di tifosi israeliani che cantano slogan anti-arabi mentre si dirigevano alla partita.