Ilfattoquotidiano.it - “Ora Donald Trump dovrà cambiare: basta polpettone, hamburger e tacos”: l’ex chef presidenziale Rush parla della abitudini alimentari del tycoon

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

torna alla Casa Bianca e ci torna a 78 anni. Un’età che, secondoAndre, imporrà al neo presidente eletto una dieta stretta e un definitivo addio al junk food che, a quanto pare, ama concedersi spesso. Il Sun riprende un’intervista video cheha rilasciato a TMZ: “Tuttino delle sue”, spiega loche per Thepreparava spesso. “Ha 78 anni, quindi le suedovrebbero. Durante il primo mandato era sempre di corsa, non mangiava per 16/17 ore al giorno, faceva raramente colazione e non pranzava quasi mai. Il suo pasto principale era la cena. Ora non può essere così e toccherà al team dicapire come farlo mangiare in modo più sano” .Ma un piatto che è già nella dieta dele che ha benefici per la salute c’è già: il salmone, cheamava cucinargli spesso.