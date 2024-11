Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn smentisce le voci sulla serie TV su Joker

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.laTV su: Nessuna Verità nelleLe dichiarazioni di, co-CEO di DC Studios, ha messo un punto fermo sulle recenti indiscrezioni riguardanti unaTV incentrata su. Attraverso un post su Threads,ha smentito categoricamente qualsiasi progetto legato a unasu, dichiarando che lein circolazione sono completamente infondate: “No, non c’è assolutamente nulla di vero in questo. Unasunon è in discussione né è mai stata proposta fino a questo momento. Mi dispiace.”Questa affermazione ha chiarito ogni dubbio, allontanando qualsiasi ipotesi sull’avvio di unaTV dedicata al celebre villain di Gotham, almeno per quanto riguarda i piani attuali di DC Studios.