Lavori di rigenerazione e riqualificazione per il parco di Villa Vitali

Un luogo storico, al centro della città che sta riprendendo forma. E’ ildiche si sta rifacendo il look, per tornare ad essere un luogo di bellezza e armonia. Idiproseguono sotto ogni punto di vista. Un restyling, con iche vengono eseguiti dalla ditta D’Alessandro Costruzioni coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, che consentirà di restituire alla città ildi, unico esempio di giardino dell’Ottocento aperto al pubblico, che è divenuto proprietà del Comune nel 1977. In particolare sta prendendo avvio con le prime piantumazioni il progetto sul verde, la botanica e la parte vegetazionale delcon l’incremento della biodiversità del. Ilè caratterizzato da un elevato numero di specie arboree, per cui l’aumento della biodiversità viene favorito con l’introduzione di ulteriori specie arbustive nelle aiuole e come siepi perimetrali di queste ultime e con la reintroduzione dei vasi - un tempo presenti nella- in cui porre delle arbustive fiorite.