La piaga dei sacchi neri | smaltimento illegale degli scarti tessili azienda chiusa

Prato, 9 novembre 2024 – Il distretto si trova ancora una volta sotto i riflettori per una vicenda che coinvolge la gestionedei rifiuti. La Procura della Repubblica di Prato ha disposto il sequestro preventivo di una ditta di confezionidi via Strozzi, la cui titolare, un’imprenditrice cinese, è accusata di non aver mai smaltito regolarmente glidella lavorazione nel corsoultimi cinque anni. L’accusa che le è rivolta è di “gestione abusiva di rifiuti”, un reato che non solo danneggia l’ambiente, ma ha anche ripercussioni gravi sul distretto industriale pratese e sulla sua competitività. Si tratta di quintali di rifiuti così sottratti agli oprevisti. La ditta è statacoi sigilli posti all’intero stabilimento ed il sequestro preventivo è stato eseguito su ordinanza del gip di Prato.