Ilfoglio.it - Il tranello di Luisa al dottor De Santis in Un posto al sole

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Avevamo detto che alla cattiveria umana purtroppo non c’è rimedio. Soprattutto quando alberga in chi non ha niente da fare e nulla da perdere. E cosi, dopo aver messo in giro per tutto il rione la voce che ilDeha l’alzheimer, organizza un. Prima manda una sua amica in ambulatorio, poi si presenta dicendo che Dela stava facendo morire per averle prescritto uno sciroppo nonostante il diabete. Colpa della memoria, colpa di Luca. Ovviamente si sono inventate tutto, ma di fatto Luca quel problema lo ha davvero: ha sbagliato Giulia a metterlo così in vista e a rischio per sé e per le pazienti. Non lo sono invece quelli nelle mani di Rossella, nonostante il primario facendole mobbing, glielo voglia far credere. Un pò come il mobbing, metaforico, che sta facendo Guido su Mariella per risparmiare dei soldini.