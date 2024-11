Ilfoglio.it - I dazi di Trump e il rischio di soffocare l'abbigliamento sostenibile

New York. È stata una promessa costante durante la campagna elettorale di Donalde ora, con ogni probabilità, diventerà reale. Si parla di una tariffa su base universale del 10-20 per cento su tutte le importazioni statunitensi e di una tariffa del 60 per cento sulle merci provenienti dalla Cina: una manovra che, secondo il Peterson Institute for International Economics, costerebbe alle famiglie americane fino a 2.600 dollari in più all’anno. Dalle automobili ai telefonini sono innumerevoli i prodotti che verranno tassati e il cui mercato verrebbe alterato. Tra questi ovviamente anche gli abiti e la moda in generale, un settore in cui molte aziende fabbricano i loro prodotti in Cina o utilizzano materiali provenienti dall'estero e che già era stato colpito dalle tariffe imposte dadurante la sua prima presidenza e poi mantenute anche sotto quella di Joe Biden.