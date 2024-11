Lanazione.it - Fiera d’autunno a Camucia. Cinquanta tra ambulanti e produttori agricoli

torna ad animarsi e a far festa con un’iniziativa per attirare abitanti e non che vogliono trascorrere una domenica all’insegna dello shopping ma anche del buon cibo con l’evento promosso da Confesercenti. Prodotti tipici gastronomici, dolciumi, abbigliamento, calzature, artigianato, fiori, piante e numerosi espositori, sono i protagonisti dellapromozionaleche torna adi Cortona, domani domenica 10 novembre con orario dalle ore 9 alle 19. L’iniziativa coprogettata da Confesercenti Valdichiana e dal Comune di Cortona con il sostegno delle Banca Popolare di Cortona ed il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, vedrà la presenza di oltre 50 espositori traed artigianali ed opere dell’ ingegno creativo.