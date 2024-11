Dailymilan.it - Ex Milan, Charles De Ketelaere è sempre di più un rimpianto: nessuno come lui in Serie A. Il dato

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

L’ex attaccante delDebrilla con l’Atalanta e detiene un record in: la sua cessione è stata una follia!Deprimo in Serie A per assist forniti.lui nel massimo campionato italiano. E cheper la dirigenza del, che si è lasciata sfuggire un giocatore di questo spessore, solamente dopo un anno dal suo arrivo in rossonero. L’attaccante ex Club Brugge, infatti, all’Atalanta è rinato e in pochissimo tempo è diventato uno dei punti di riferimento di Gian Piero Gasperini.L’avventura dell’ex rossonero in nerazzurro sta procedendo davvero a gonfie vele e c’è, poi, una statistica che pone Detra i migliori, anzi il migliore in campionato: da quando è all’Atalanta, sono 17 gli assist confezionati dal belga in tutte le competizioni.