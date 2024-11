Gamberorosso.it - Carne coltivata di maiale senza glutine. La nuova frontiera scientifica

Un gruppo di ricercatori dell'Università Nazionale di Singapore ha esplorato con successo la possibilità di utilizzo di uno scaffold (l'impalcatura su cui coltivare le cellule) derivato dal sorgo per coltivare cellule diin laboratorio, offrendo una base stabile e priva diper la produzione di. La ricerca, pubblicata sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, ha messo in luce il successo dell'utilizzo della kafirina, sostanza isolata dai chicchi di sorgo rosso.L'importanza di una buona "impalcatura"A differenza delle opzioni a base vegetale, l'agricoltura cellulare utilizza cellule animali vere e proprie, che vengono coltivate in laboratorio su impalcature proteichedoverle reperire direttamente dagli animali. Per la creazione di questi scaffold sono stati studiati diversi materiali, come ildi grano, la proteina di pisello e la proteina di soia.