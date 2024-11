Lapresse.it - Bologna, scontri tra antagonisti e polizia sulla scalinata del Pincio

, il gruppo di manifestanti dell’area antagonista, radunato in piazza del Nettuno, ha iniziato alle 14.30 un corteo verso via Rizzoli, non concordato in precedenza, per poi proseguire in strada Maggiore, piazza Aldrovandi, piazza Verdi e via Irnerio. Il gruppo di manifestanti, che conta circa mille persone, giunto all’altezza del Parco della Montagnola, secondo quanto riportato dalla questura di, sarebbe improvvisamente entrato all’interno dell’area, con lo scopo di aggirare i blocchi della. Arrivati nei pressi delladel, il corteo avrebbe forzato il blocco andando a contatto con una squadra del reparto mobile, composta da 10 uomini, che sarebbero stati aggrediti e costretti ad andare via.Stando a quanto ricostruito, parte dei manifestanti avrebbe lanciato alcuni fumogeni dall’alto della, verso via Indipendenza e dopo circa 10 minuti sarebbero rientrati nel Parco.