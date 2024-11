Antisemitismo e violenza probabilmente il bue è già scappato dal recinto E ora se ne cercano le corna

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Quanto è successo- odio egratuiti -a Amsterdam, a metà di questa settimana, dopo una partita di calcio serale tra una squadra locale e una israeliana, non ha bisogno di altri commenti.Non basteranno mai invece le puntualizzazioni su quanto da tempo è stato messo a punto da veri e propri terroristi, giammai tifosi, dietro a quello che sarebbe dovuto essere un incontro calcistico, peraltro non di interesse stratosferico. Chi tira in ballo la motivazione che tutto sia nato da uno scontro tra tifoserie mente, con in più l’aggravante di essere ben conscio di agire in mala fede, perché il motivo dello scontro è stato unicamente di carattere politico. Con buona probabilità e anche più, è stata una vera rappresaglia nei confronti di Tel Aviv, che con il programma di quella sera non aveva niente da spartire, oltre a una genuina quanto marcata animosità da tifo sportivo.