Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Montecavolo: anziano perde la vita in un tamponamento con un pilone

Un drammaticoha scosso la frazione di, nel comune di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Ieri sera, un pensionato di 86 anni ha tragicamente perso ladopo aver perso il controllo della sua automobile e aver centrato unin cemento armato. La vittima, Gianfranco Morini, era una figura ben nota nella comunità, apprezzato per il suo attivismo e il suo legame con i residenti locali.L'nel centro diL'si è verificato attorno alle 18.30, quando Morini stava guidando la sua Opel nel cuore del paese, in un contesto di fitta nebbia che ha reso difficile la visibilità. Percorrendo via Papa Giovanni, il pensionato si è trovato nella strettoia all'incrocio con via Mascagni, dove ha perso il controllo del veicolo.