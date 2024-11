Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 11:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con rallentamenti tra Ardeatina e doppia coda peranche sulla tangenziale est tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicoin coda sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe è in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale coinvolti i mezzi della rete Atac e Cotral sono chiuse le linee metro a b B1 e ci ferma anche la termini-centocelle fortemente ridotto anche il servizio delle linee di superficie collegata allo sciopero la manifestazione in pieno svolgimento in piazzale di Porta Pia possibili ripercussioni suldi zona fino a te ne vento previsto per le 13:30 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito