Torrimpietra arriva il nuovo parroco | don Ivan Leto

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 novembre 2024 – Domenica 10 novembre, alle 10, si terrà presso la Parrocchia S. Antonio Abate di, la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina. La cerimonia sarà un momento di gioia e raccoglimento per tutta la comunità in occasione dell’insediamento del, Don.Parteciperanno alla cerimonia il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.