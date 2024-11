Tormentone Lukaku, la risposta stizzita di Conte

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Quattro gol e quattro assist in nove partite non sembrano bastare: scoppia il casoper le sue prestazioni, ladiIl gol di San Siro contro il Milan è stato spazzato via dalla prestazione deludente contro l’Atalanta. A preoccupare, però, sono anche le altre performance contro Bremer, Baschirotto e Ismajli. Insomma,è finito al centro del dibattito quotidiano e ci si domanda se le sue condizioni sono ancora lontane da quelle ideali.Nella conferenza stampa a due giorni da Inter-Napoli, Antonioha risposto un po’ stizzito all’ennesima domanda su: “Ad ogni santa conferenza c’è sempre la domanda su. Diventa anche un po’.Non fastidioso, ma parliamo della squadra. La crescita di Romelu dipende dalla squadra. Il singolo non è mai determinante da spostare dei valori.