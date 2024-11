Calciomercato.it - Spalletti lo esclude di nuovo: i convocati UFFICIALI dell’Italia

I nomi degli azzurri per le gare di Nations League contro Belgio e Francia. Prima convocazione in Nazionale maggiore per tre calciatoriSonodiper le sfide con Belgio e Francia valevoli per la Nations League. Nell’elenco si rivede Barella, mentre ci sono tre novità.li: iper Belgio e Francia (LaPresse) – calciomercato.itPrima chiamata in Nazionale maggiore per Comuzzo, difensore della Fiorentina, Nicolò Savona della Juventus e per il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Quest’ultimo prende il posto di Fagioli, mentre tra i portieri c’è Meret e non Di Gregorio. Un’altra esclusione per Zaccagni. Ecco l’elenco completo:PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);ATTACCANTI: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).