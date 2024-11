Record di nascite ad Arezzo | venti bebè all’ospedale San Donato

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

diadSandiadbambini nati in 24 oreSanTutti i piccolini, rende noto Usl Toscana sud est, sono nati con parto spontaneo e l’équipe del dottor Ciro Sommella, direttore UOC ostetricia e ginecologia ospedale di, non ha dovuto ricorrere al taglio cesareo in nessuno dei casi. Fra i piccoli venuti alla luce ci sono anche due gemellini, due maschietti, la neo mamma ha 19 anni ed è al suo primo parto. I piccoli e le loro madri stanno bene e entro pochi giorni faranno ritorno nelle loro abitazioni.Isono venuti al mondo tra il 5 e il 6 novembreSommella: “Sono state due giornate intense per il nostro personale che però ci hanno regalato tanta soddisfazione. Non era mai accaduto in questi anni di dover assistere alla nascita di 20 bambini in poco più di 24 ore.