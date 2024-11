Ilfattoquotidiano.it - Permessi premio ai mafiosi, la “grande rimpatriata” dei boss di Cosa nostra è iniziata

La “” deidi. Recentemente, alcunihanno ottenutoper buona condotta. E quindi l’ammucchiata sotto il cielo di Palermo, sta iniziando alla. Sin qui nulla di anormale, visto che i giudici applicano le leggi vigenti. Tuttavia i giudici dovrebbero almeno chiedere un parere alle procure interessate.Comunque non basta un “encomio di detenuto modello” per essere premiato. Intanto sento la necessità di dire, che se i giudici o i pseudo esperti di cose di mafia, ritengono che “la rimpatria” non sortirà effetti collaterali, si sbagliano di grosso. Chi è nato e cresciuto in mezzo ai, per poi combatterli una volta diventato poliziotto, come il sottoscritto, sa bene che la libertà deiin quel di Palermo, sarà prodromo di ricostruzione delle famigghie.