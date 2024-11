Leggioggi.it - Patente a crediti sul lavoro nei cantieri: come richiederla online e modificarla

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 contenente le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dinella sua versione recentemente modificata per effetto del D.L. numero 19/2024 introduce all’articolo 27 la cosiddettaneitemporanei o mobili.A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso dellale imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente neitemporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti e geometri).Laè rilasciata in formato digitale accedendo all’apposita piattaforma telematica messa a disposizione dall’Ispettorato nazionale del(INL).precisato dall’INL con Circolare del 23 settembre 2024, numero 4, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della, e comunque sino allo scorso 31 ottobre, è stato comunque possibile presentare via PEC (all’indirizzo dichiarazione@pec.