Outer Banks 5 | cast trama e tutto quello che sappiamo sul finale di stagione

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

5:chesuldi, serie drammatica adolescenziale di Netflix, ha avuto un successo costante nel corso delle sue quattro stagioni ed è stata rinnovata per5, la quinta. Creata per la TV da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke nel 2020, la serie è incentrata su un gruppo di amici (che si fanno chiamare Pogues), che cercano un tesoro perduto e si scontrano con il gruppo di adolescenti rivale, The Kooks, nella regione di, in North Carolina. Mescolando tutti gli elementi della classica storia d’amore adolescenziale con l’avventura di una spada,offre un’esperienza di visione unica che ha contribuito a renderla uno degli originali più popolari di Netflix.La quartasi apre con un bagaglio emotivo non indifferente: i Pogues devono affrontare non solo la loro complicata vita familiare, ma anche la nuova avventura che si sta delineando davanti a loro.