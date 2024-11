Ilfattoquotidiano.it - “Non si cede all’antisemitismo”. Dopo Amsterdam, Parigi conferma la partita con Israele. Ma la comunità è preoccupata: “Servono misure eccezionali”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ladi calcio della Nations League Francia-si giocherà giovedì prossimo allo Stade de France di Saint-Denis come previsto: “La Francia non”, ha scritto stamattina su X il ministro dell’Interno Bruno Retailleau.gli scontri della scorsa notte a margine delladi calcio tra Ajax e Maccabi Tel-Aviv, ad, in cui sono rimasti feriti dieci tifosi israeliani, presi a calci e pugni dalla folla, in Francia, dove gli atti antisemiti sono esplosi nell’ultimo anno e crescono le tensioni trae Tel Aviv, ci si proietta all’incontro del 14 novembre.Il governo ha già annunciato un dispositivo di sicurezza “senza prenti” per unadi calcio, con 26 squadre di agenti mobilitate intorno allo stadio, alle porte di, e negozi, bar e ristoranti chiusi sin dal pomeriggio.