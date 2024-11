Nel segno della continuità 

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaLa rassegna Napoli città mediterranea organizzata presso la spazio O’ book Unconventional Library a curaFondazione Guida alla cultura e da Biancamaria Sparano, vera anima dell’iniziativa presso l’hotel Mediterraneo di Napoli ha aperto la nuova stagione in modo originale ma indubbiamente interessante.Protagonistaserata il libro di Bruno Galluccio “Camera sul vuoto” raccolta di poesia, originale perché la poesia oggi giorno non è purtroppo tra i generi letterari oggetto di approfondimento da parte del pubblico, ma il volume di Galluccio dimostra che nel nostro paese è un genere ancora vivo e che può dare tanto a chi ci si accosta, forse ancor di più di per dire di un romanzo, perché consente di conoscere una visione dell’autore non comune.Insomma la poesia è un genere letterario sottovalutato ed autori come il Galluccio dimostrano come al contrario possa avere un ruolo ancora oggi nel processo di formazione di ognuno di noi.