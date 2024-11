Ilgiorno.it - Morto a 99 anni Enrico Citterio, re dei salumi lombardi

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Rho, 8 novembre 2024 – Aveva 99e come da sua richiesta i figli e i nipoti hanno comunicato la notizia della sua scomparsa a funerali avvenuti.è stato tante cose nella sua lunga vita. Soprattutto un imprenditore di successo che ha proseguito il lavoro dei sui nonni e dei genitori, creando un marchio che ancora oggi è leader nel campo deiin tutto il mondo. Un addetto dello stabilimento di Rho impegnato in una fase della lavorazione deiIl “dottor”, come lo chiamavano tutti, aveva saputo proseguire la fantastica storia dell’azienda di famiglia fondata nel lontano 1870 dal giovane Giuseppe, che aprì a Rho la sua salumeria e inventa la straordinaria ricetta del salame di Milano per portare lontano sapori e tradizioni e raggiungere anche gli italiani che emigravano in America cercando fortuna.