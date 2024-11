Sport.periodicodaily.com - Modena-Carrarese: le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani per allontanarsi dai bassifondi della classifica ospitano una formazione in salute che sta schiacciando l’occhio ai playoff.si giocherà sabato 9 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREContrariamente alle previsioni di inizio stagione, i canarini si ritrovano nelle sabbia mobili della classifica e a lottare per non retrocedere. Il club ha provato a voltare pagina esonerando Bisoli affidando al tecnico della Primavera Mandelli che avrà l’arduo compito di raddizzare le sorti di una squadra che nell’ultima uscita contro lo Spezia ha incassato la quinta sconfitta in sei partite.I toscani, invece, hanno fatto il percorso inverso trovando la luce dopo un periodo buio.