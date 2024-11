Glieroidelcalcio.com - Mitropa Cup: le vittorie italiane

Cup: leIl successo di tante discipline sportive è legato ai grandi eventi che le vedono protagoniste, perché è vero che per il successo di uno sport occorrono i grandi campioni, ma è altrettanto vero che bisogna creare quelle competizioni in cui essi possano scendere in campo e gli scenari dove cimentarsi.Cosa sarebbe l’atletica senza i Giochi Olimpici? Il basket senza la NBA? O i grandi match di pugilato senza il Madison Square Garden?Tutti posti o competizioni in cui i campioni di quegli sport possono esibirsi, confrontarsi, arrivando al massimo livello.Lo stesso vale anche per il calcio, che ci esalta da più di un secolo, ma che ha visto la sua popolarità crescere a dismisura, fino a diventare globale, nel momento in cui in Francia Jules Rimet ebbe la bella idea di creare il Campionato del Mondo, in cui si sfidavano le varie nazionali.