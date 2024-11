Lettera43.it - Liguria, la procura indaga sui contratti dell’ex presidente del Consiglio regionale

Ladella Speziasuidi consulenzadelGian Marco Medusei, ex Lega, oggi con FdI, recentemente rieletto nella vittoria del candidato di centrodestra Marco Bucci. Nel mirino undicistipulati dallo staff di Medusei con professionisti esterni, sul quale si valutano eventuali irregolarità. L’indagine è partita da un esposto anonimo, con lache ha dato mandato alla polizia giudiziaria di acquisire i documenti negli uffici della Regione.Medusei: «Non montiano un caso»Così Medusei: «C’è stato un esposto anonimo contro di me qualche giorno prima delle elezioni, io l’ho appreso della stampa, semplicemente la polizia giudiziaria come due giorni fa è venuta a prendere in Regione presso il consulente del lavoro alcunidi collaborazione, io ho agito sempre con linearità e regolarità nel rispetto delle regole».